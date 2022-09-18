Симптоми "ковіду" знову змінилися

У Києві минулого тижня коронавірусом інфікувалися 2 278 осіб. Натомість місяць тому, за тиждень від 8 до 14 серпня, було зареєстровано 316 випадків лабораторно підтвердженого COVID-19.





Кількість тяжких випадків, що потребують стаціонарного лікування, також збільшується. Так, на сьогодні в лікарнях столиці дорослих пацієнтів із COVID-19 перебуває вдвічі більше, ніж на початку вересня, а дітей – вчетверо більше.





Лікарі відзначають зміни в основних симптомах хвороби: якщо раніше здебільшого це було підвищення температури, нежить, кашель, пневмонії, то сьогодні хвороба в легких формах може даватися взнаки розладами кишково-шлункового тракту.





У складних випадках коронавірус починає "бити" по серцево-судинній і судинно-мозкових системах і навіть проявлятись інсультом або інфарктом.





"І все це можливо на тлі нормальної температури тіла. Найкращою профілактикою COVID-19 та його тяжких наслідків лишається вакцинація, а також дотримання протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, в Україні набирає обертів коронавірус - за тиждень зафіксовано понад 16 тисяч випадків.



