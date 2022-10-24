Сонячне затемнення 25 жовтня: чи буде видно в Україні

Чи можна буде його побачити в Україні, як підготуватись до цієї події і про прикмети, пов’язані з цим небесним явищем.





Чи затемнення буде видно в Україні





Цього року тінь Місяця пройде по сонячному диску уже вдруге – вперше це сталось 30 квітня, і затемнення також було частковим. В Україні його не було видно, того разу пощастило Південній Америці. Тепер спостерігати явище зможуть мешканці більшої частини Європи, а також Північної Африки, Близького Сходу та західної частини Азії.





Отже, українці входять до переліку тих, хто за умови хорошої погоди і ясного неба зможе помилуватись затемненням. За розрахунками астрономів, у нашій країні Сонце сховається за тінню Місяця приблизно на 60%.





О котрій годині спостерігати в Києві





За київським часом сонячне затемнення 25 жовтня розпочнеться о 12:22. Його пік, за розрахунками, має припасти на 13:36. А завершиться проходження тіні Місяця по сонячному диску о 14:49.





Отже, є шанс вискочити у обідню перерву на вулицю і помилуватись небесним явищем. Але дуже важливо подбати про безпеку очей. Адже навіть частково закрите Сонце все одно є небезпечно яскравим джерелом світла. Тому спостерігати затемнення категорично не можна через біноклі чи телескопи, а також сонцезахисні окуляри з будь-яким ступенем захисту, поляризаційні світлофільтри чи проявлену фотоплівку. Так само офтальмологи застерігають від використання народного методу спостережень через закопчене скельце. Усі ці предмети пропускають ультрафіолетове та інфрачервоне проміння, яке шкідливе для очей саме по собі.





Через які пристрої можна спостерігати сонячне затемнення:





- спеціальні сонячні фільтри для телескопів та біноклів, які можна придбати у профільному магазині;

- маски для зварювання із захисним відтінком не менше 14;

- спеціальні окуляри для спостереження сонячного затемнення, їх також можна виготовити самостійно з плівки AstroSolar – її використовують у сонячних фільтрах.





Що не можна робити





Із сонячними затемненнями також пов’язаний ряд заборон, адже люди здавна надавали таким явищам великого значення.





Зокрема, у цей час не радять:





- починати великі справи у будь-яких сферах;

- приймати важливі рішення;

- перевантажувати себе фізично чи емоційно;

- піддавати своє життя та здоров’я ризику;

- купувати нові речі;

- підписувати документи;

- сваритись.





День затемнення радять присвятити заспокоєнню та релаксу – прийняти ванну, помедитувати, прогулятись на свіжому повітрі. Астрологи обіцяють, що це затемнення у країнах, де його буде видно, ознаменує великі зміни. Тож перед ними варто трішки набратись сил.



