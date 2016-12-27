Что подарить практикующему или начинающему кулинару

Находка для экспериментатора
Что только не придумают, чтобы сделать прием пищи приятнее и оригинальнее. Например, канадские изобретатели придумали столовый прибор Aromafork
- уникальный гаджет, который поможет вам прочувствовать палитру вкусных и приятных запахов во время ужина, обеда или завтрака. Прибор ничем не отличается от обычной вилки и идет в комплекте с 21 баночкой. В каждой емкости - жидкость с определённым запахом: шоколада, ванили, миндаля, фруктов, мяты, базилика, жевательной резинки, дымки, корицы и васаби. Для того чтобы запах раскрылся, необходимо воспользоваться пипеткой и капнуть аромат в специальное отверстие на вилке с бумажным фильтром. С помощью такого девайса можно играть на восприятии, удивлять гостей или разнообразить букет запахов любого блюда.
Молекулярная кухня, пожалуй, одно из самых модных направлений в кулинарии, и одно из самых занимательных. Блюдо приобретает непривычную, футуристическую форму, где каждый ингредиент может иметь неестественное физическое состояние. Это увлекательное действие требует особых навыков, но если ваш друг любит все новое, смело дарите ему набор для приготовления молекулярных коктейлей. Molecular Mixology Kit
– это неплохая возможность попробовать свои силы в молекулярной кухне и научиться создавать магию на кухне.
Полезные «штуки» для опытного кулинара
Если ваш знакомый не экспериментатор, а опытный пользователь кухни и главный повар на всех семейных праздниках – полезные кулинарные аксессуары ему точно пригодятся. Например – набор для
приготовления пиццы
от итальянского бренда Freggia. В набор входит специальный керамический камень и деревянная лопатка. Приготовление домашней пиццы в лучших традициях итальянской кухни станет настоящим обрядом вместе с профессиональным набором.
Разделочная доска Vacu Vin
с выдвижным лотком непременно пригодится в хозяйстве повару-любителю. Конструкция доски позволяет отделить продукты от отходов и сохранить чистоту на рабочей поверхности. Благодаря резиновым ножкам разделочная доска не скользит, и этим еще больше упрощает нарезку.
Маленькая помощница на кухне – ложка Gusto от Joseph Joseph
станет приятным и скромным подарком для вашего гурмана. С нею любое блюдо получится ароматным и душистым, ведь в специальный контейнер ложки с небольшими отверстиями можно положить все необходимые специи, а потом легко изъять их из блюда. Это идеально решение для тех, кому не нравиться во время трапезы вылавливать разные травки. На ручке приспособления расположены отверстия разного диаметра, помогающие отделить листья от стебля, который, чаще всего, не имеет аромата. Доступность и простота в использовании – главные преимущества ложки для варки трав от Joseph Joseph.
Сувенир для начинающего шеф-повара
Если ваш знакомый, друг, коллега, или член семьи пока не мастер варочных поверхностей и духовок, но активно интересуется кулинарными шоу, собирает оригинальные рецепты со всего интернета и уже успел приобрести парочку поваренных книг, идеальным решением станет блокнот COOK BOOK от Gifty
. В блокноте-конструкторе уже есть базовая информация о кулинарии, формы для планирования меню и специальное место для собственных идей, а набор наклеек поможет структурировать записи в блокноте.
Наверняка, у каждого уважающего себя кулинара есть свой любимый фартук, и даже не один. Но вот если ваш друг только пробует свои силы в искусстве кулинарии, стильный фартук
«YES, CHEF!»
станет приятным вдохновляющим подарком. «Yes, chef!» - именно так отвечает шеф-повару его команда, и пусть это фраза станет хорошим напутствием в этом нелегком, но интересном деле.