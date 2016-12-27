Что подарить практикующему или начинающему кулинару

Если вы до сих пор ломаете голову над тем, что подарить мужу, который часами может стоять у плиты и любит баловать вас оригинальными блюдами, или подруге, которая точно знает, что такое джардиньера, с чем подавать инвальтини, и где в городе готовят лучшее мальтальяти - эта подборка для вас. Мы собрали лучшие идеи новогодних подарков для тех, кто обожает готовить.