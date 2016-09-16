Путин решил закрыть рот "Левада-Центру"

Что думают россияне об агрессивной внешней политике Кремля? За что они так любят Путина? Почему они хотят, чтобы Запад дрожал перед ними? "Массовое сознание находится на примитивном уровне, и государство делает все, чтобы у России формировался упрощенный образ себя самой", - заключают социологи единственного в России независимого социологического центра. Теперь клеймо "иностранный агент" делает его работу невозможной.

"В открытом обществе опросы общественного мнения необходимы, чтобы наладить связь между правителями и управляемыми, - пишет The Washington Post. - Опросы говорят власть имущим правду. Гораздо труднее делать это в закрытом обществе, в котором люди боятся говорить, что у них на уме. В последние годы российский президент постепенно устранил свободомыслящие СМИ и искоренил общественные организации, однако "Левада-Центру" удалось выжить и остаться независимой социологической организацией. Его исследования российского общественного мнения были прозорливыми, и это объясняет, почему он теперь оказался под угрозой удушения".

"Причисление к "иностранным агентам" может оказаться смертным приговором для "Левада-Центра", - говорится в редакционной статье. "С советских времен большинство россиян опасается, что "иностранный агент" - это шпион или диверсант", - сказал директор центра Лев Гудков в интервью Bloomberg News.

"Как и все тираны, Путин тешит себя тщеславным заблуждением, что он - любимый лидер и не может поступать неправильно. Опросы Гудкова показывали, что не все гладко в путинском королевстве. "Левада-Центр" помогал россиянам говорить правду, и поэтому ему теперь велят закрыть рот", - пишет газета.

Глава "Левада-Центра" Лев Гудков дал интервью Der Spiegel.

Российский Минюст недавно внес независимый "Левада-Центр" в список организаций, именуемых "иностранными агентами", напоминает издание. "Не думаю, что за этим стоит Кремль. Это спецслужбы - они консервативны и настроены националистически. Они утверждают, что Запад представляет угрозу, постоянно сеют страх. Режим параноидален - он опасается революции и здесь, в России", - комментирует Гудков.

"Под политической деятельностью сегодня понимается все: вплоть до опросов общественного мнения или высказываний в СМИ и на семинарах. Я негодую и горюю одновременно, - говорит Гудков, - однако действия, направленные против нас, отражают в определенном смысле состояние российского общества. Это свидетельство возвращения к политическому прошлому".

"Левада-Центр" обвиняют в получении средств от американского Университета штата Висконсин и Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ). "Мы давно работаем с иностранным университетами, с Университетом в Висконсине - более 12 лет. Власти указывают на то, что этот университет получает поддержку от научной организации, которая, со своей стороны, финансируется Минобороны США. Что касается GIZ, то для него мы проводили исследование, касающееся городского среднего класса", - поясняет Гудков.

Сегодня, уверен социолог, у российской оппозиции нет шансов - "ей просто не хватает средств". "Оппозиция плохо организована, ее лидеры подвергаются преследованиям или дискредитированы. Против них работает мощная пропагандистская машина. Практически все СМИ контролируются Кремлем, через них нет возможности выразить какой-либо протест".

По мнению Гудкова, активность избирателей на выборах в этом году будет низкой - порядка 40-44%. "Часть населения, недовольная сегодняшним положением вещей, на выборы не придет. Президенту Путину удалось создать атмосферу апатии. Я называю это феноменом "приобретенного бессилия". Ощущение, что ничего нельзя изменить и что политика - грязное дело".

Высокий рейтинг президента Путина Гудков объясняет тем, что "после аннексии Крыма и активизации государственной пропаганды Путин предстает в образе национального лидера, защищающего интересы России. В состоянии российской экономики виноват не он, а другие: премьер Медведев, правительство, Госдума".

Как говорит Гудков, клеймо "иностранный агент" делает работу "Левада-Центра" невозможной. Он планирует подать судебный иск против решения Минюста. Шансов на положительное решение практически нет, понимает он.

Сотрудница "Левада-Центр" Наталья Зоркая в интервью швейцарской газете Tagesanzeiger сказала, что своей популярностью президент Путин обязан отсутствию в России сильного гражданского общества и примитивному массовому сознанию россиян.

"Рейтинг Путина на уровне 80% - это символ поражения гражданского общества и возрождения патерналистского отношения к государству. Репрессивная политика последних лет убила все предпосылки для появления сильного общества. Общественные группы, которые могли бы получить влияние и авторитет, - НКО, правозащитники и так далее - были маргинализированы", - говорит Зоркая. "В итоге основная масса населения живет с ощущением, что она ни на что не может повлиять", и "в определенном смысле это действительно так".

Социолог обращает внимание, что высокие рейтинги есть только у Путина, не у других властных структур. По последним данным, рейтинг "Единой России" также существенно упал - с 39 до 31% в августе. Предположение, что из-за публикации этих данных "Левада-Центр" попал в список "иностранных агентов" Зоркая ставит под сомнение: "Не думаю, что существует прямая связь".

На вопрос корреспондента о популярности у россиян аннексии Крыма она ответила: "Согласно нашим исследованиям, лишь около 7% жителей России отвергли ее как незаконную".

"Массовое сознание находится на примитивном уровне, и государство делает все, чтобы у России формировался упрощенный образ себя самой. На это направлена вся политика. Консолидация общества после присоединения Крыма сработала на основе тех же примитивных механизмов, которые сплачивали советское общество: это идея России как сверхдержавы, Запада - как врага и безразличие к тому, как мы живем, лишь бы Запад дрожал перед нами!" - заключает социолог.

Почему русским нравятся войны Владимира Путина? - так озаглавлена статья The Washington Post.

"Между Россией и Украиной снова растет напряженность. Россия разместила 40 тыс. военнослужащих на украинской границе. Президент Путин высказал предупреждение о полномасштабном вторжении", - пишут американские политологи Эрик Нисбет (Университет Огайо) и Элизабет Стойчефф (Университет Уэйна).

"Что думают россияне об агрессивной внешней политике своего правительства? Может ли наше правительство что-нибудь сделать, чтобы повлиять на взгляды российской общественности?" - задаются вопросом авторы. Это является центральным пунктом их недавнего исследования.

"Мы задались вопросом, изменится ли российское общественное мнение о внешней политике страны, если общественность ознакомится с независимой информацией о ее последствиях", - пишут авторы.

"В нашем исследовании приняли участие 1349 российских интернет-пользователей в марте 2014 года - в разгар крымского конфликта. Участников случайным образом распределили на две группы", - пишут авторы.

"Перед одной группой ставился ряд вопросов, которые наводили респондентов на мысли о воинственных соображениях во внешней политике, обычно встречающихся в российских СМИ. Перед другой группой вопросы ставились так, что побуждали участников подумать об экономических, военных и дипломатических издержках, связанных с вмешательством в Крыму", - говорится в статье.

Затем участникам задавали вопросы об их поддержке вмешательства России в Крыму, насколько они поддерживают правительство Путина и насколько для них важна национальная самоидентификация. Респонденты также сообщали, как часто они пользуются российскими и западными СМИ.

Поддержка вмешательства России на Украине значительно сократилась среди тех участников эксперимента, которым предлагалось подумать об издержках, пишут исследователи.

Знакомство с западными СМИ снизило поддержку российской внешней политики, в то время как более частое использование российских СМИ повысило ее, резюмируют авторы.

Что это дает общественной дипломатии в деле противостояния российской дезинформации? Нисбет и Стойчефф рекомендуют США, ЕС и НАТО две "стратегии месседжей", которые могли бы скорректировать убеждения россиян".

В целом авторы статьи убеждены, что дипломаты и социологи "способны оказать влияние на российское общественное мнение и повысить его устойчивость к манипулированию со стороны правительства Путина".

"На Дональда Трампа обрушилась волна оправданной критики за то, что он поет дифирамбы Владимиру Путину, российскому диктатору-антиамериканисту", - пишет в The Los Angeles Times Макс Бут, старший научный сотрудник Council on Foreign Relations (США). На прошлой неделе Трамп сказал, что у Путина "очень мощный контроль над страной. (...) Определенно в этой системе он лидер, в намного большей степени, чем наш президент является лидером".

Россияне приветствуют действия Путина, так как его аппарат пропаганды внушает им однобокий взгляд на мир, считает автор.

"Поэтому утверждения Трампа, что рейтинг Путина - 82% и потому он, должно быть, хороший лидер, столь смехотворны. Он, конечно, популярен, ни никаких альтернатив не дозволяется", - отмечает Бут. Human Rights Watch констатирует, что "гонения Кремля на гражданское общество, СМИ и интернет приняли зловещий оборот в 2015 году: правительство еще больше активизировало притеснения и преследования независимых критиков. Уже четвертый год подряд парламент принимает законы и соответствующие органы проводят в жизнь репрессивные практики". Любой, кто осмеливается открыто критиковать Путина, рискует оказаться в тюрьме, ссылке или в могиле, говорится в статье.

"Страшно, что Трамп видит в Путине лидера, которым следует восхищаться. Стыдно, что сторонники Трампа бросились оправдывать его взгляды, которым нет оправдания", - заключает автор.