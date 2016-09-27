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26 сентября 16, 20:39
В России Крым признали «непосильной ношей»
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Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал Крым «непосильной ношей» для России на встрече с журналистами в Чите, передает NEWS.ru.
«Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы», — сказал депутат от Забайкальского края.

Отметим, что летом прошлого года во время визита в Крым Кобзон призвал собирать средства, чтобы помочь полуострову в сфере здравоохранения.

Его слова, что «лучше помочь Крыму, чем собирать валюту для лечения детей» вызвали критику в соцсетях.
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