В России Крым признали «непосильной ношей»

«Мы взяли на себя непосильную ношу — Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы», — сказал депутат от Забайкальского края.





Отметим, что летом прошлого года во время визита в Крым Кобзон призвал собирать средства, чтобы помочь полуострову в сфере здравоохранения.





Его слова, что «лучше помочь Крыму, чем собирать валюту для лечения детей» вызвали критику в соцсетях.