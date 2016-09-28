РФ изменила свою позицию по гибели Boeing-777 на Донбассе

Об этом сообщает Meduza.

22 сентября «Алмаз-Антей» рассказал, что спустя два года предприятие наконец изъяло «первичные радиолокационные изображения воздушного пространства в необработанном виде» с локатора, который обслуживал диспетчера в Ростове-на-Дону. Накопители в локаторе заменили еще в 2014 году, но забрали их только сейчас. В Следственном комитете заявили, что эти накопители требовала нидерландская прокуратура. Когда они были затребованы, не уточняется; почему их предоставили только в 2016 году, неизвестно.





На пресс-конференции 26 сентября заместитель главного конструктора НПО «Лианозовский электромеханический завод» (входит в «Алмаз-Антей») Виктор Мещеряков представил данные с локатора. По его словам, в районе крушения «Боинга» не было никаких воздушных объектов, кроме двух гражданских судов. На это же обстоятельство обратил внимание начальник радиотехнических войск ВКС Андрей Кобан. Он подчеркнул, что локатор зафиксировал бы ракету от «Бука», если бы она летела с востока относительно места крушения (как утверждает Bellingcat). С запада и юга, по его словам, ракету бы засечь не получилось.





Заявление про отсутствие объектов в воздухе противоречит предыдущим комментариям Минобороны. Сразу после катастрофы Минобороны заявило, что Россия засекла набирающий высоту украинский истребитель. Сейчас же речь идет о том, что украинских самолетов в районе крушения не было (правда, для Следственного комитета России версия об украинском истребителе все равно остается приоритетной).





Bellingcat проанализировал новые заявления российской стороны и продолжает считать свою версию более состоятельной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать расхождения в заявлениях Минобороны и посоветовал обратиться за разъяснениями в министерство обороны.