Россия запретила "бэби-боксы"

Правительство РФ поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете использования "бэби-боксов". Об этом сообщает агентство "Интерфакс", в распоряжении которого оказался проект официального отзыва на инициативу, пишет "Медуза".





В правительстве РФ указали на необходимость уточнить предлагаемую Мизулиной новую статью Кодекса об административных правонарушениях с наказанием за использование "бэби-боксов". По мнению чиновников, предлагаемое Мизулиной наказание за открытие "бэби-боксов" в виде временного приостановления деятельности "может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей", поскольку "бэби-боксы" открываются, как правило, именно при таких учреждениях.





Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов в июне 2016 года. Законопроект предполагает запретить "деятельность, направленную на организацию анонимного оставления детей" и наказывать юрлица за нее штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.





"Бэби-боксы" — места, где можно анонимно оставить ребенка, — устанавливаются в России с 2012 года при медучреждениях и религиозных организациях. С момента появления "бэби-боксов" в России в них были оставлены несколько десятков новорожденных. Законодательно работа "бэби-боксов" в России не закреплена.