Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.98
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.02
USD
25.88
RUB
0.40
EUR
29.26
USD
26.06
RUB
0.41
Новости
Россия
28 сентября 16, 12:01
Россия запретила "бэби-боксы"
ребенок
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете "бэби-боксов" — мест, где можно анонимно оставить ребенка
Правительство РФ поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете использования "бэби-боксов". Об этом сообщает агентство "Интерфакс", в распоряжении которого оказался проект официального отзыва на инициативу, пишет "Медуза".


В правительстве РФ указали на необходимость уточнить предлагаемую Мизулиной новую статью Кодекса об административных правонарушениях с наказанием за использование "бэби-боксов". По мнению чиновников, предлагаемое Мизулиной наказание за открытие "бэби-боксов" в виде временного приостановления деятельности "может привести к невозможности получения гражданами медицинской помощи, а также социальных и образовательных услуг детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей", поскольку "бэби-боксы" открываются, как правило, именно при таких учреждениях.

Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект о запрете бэби-боксов в июне 2016 года. Законопроект предполагает запретить "деятельность, направленную на организацию анонимного оставления детей" и наказывать юрлица за нее штрафом в размере от одного до пяти миллионов рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

"Бэби-боксы" — места, где можно анонимно оставить ребенка, — устанавливаются в России с 2012 года при медучреждениях и религиозных организациях. С момента появления "бэби-боксов" в России в них были оставлены несколько десятков новорожденных. Законодательно работа "бэби-боксов" в России не закреплена.
Delo
Ещё по теме:
В аквапарке Dream Town в Киеве утонул ребенок
Отец погибшего в Dream Town малыша: На все воля Божья
Для спасения ребенка в зоопарке в США убили гориллу (ВИДЕО)
Ценой жизни собака спасла ребенка своей хозяйки (фото)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ изменила свою позицию по гибели Boeing-777 на Донбассе
noimageВ России Крым признали «непосильной ношей»
noimageПоклонская в Госдуме будет проверять доходы депутатов
noimageРоссия закладывает в бюджет нефть по цене $40
noimageВ Москве сорвался с троса лифт, есть погибшие
Лента новостей
Загрузка...