Ракета Булава самоликвидировалась в полете над Камчаткой

Подводный атомный крейсер стратегического назначения Юрий Долгорукий выполнил залп двумя межконтинентальными баллистическими ракетами Булава, одна из которых самоликвидировалась, передает Интерфакс.

Пуск состоялся 27 сентября из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура, рассказали в Минобороны России.

"Обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась", - сообщили в ведомстве.

Российская твердотопливная ракета Булава предназначена для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта Борей. Ракетный комплекс способен нести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения.



С начала испытаний Булава запускалась 21 раз, восемь попыток запуска были признаны аварийными.



Последний неудачный пуск Булавы произошел 6 сентября 2013 года. Тогда во время испытаний атомного подводного крейсера Александр Невский ракета штатно вышла из пускового контейнера, но на второй минуте полета произошел сбой в работе бортовой системы.