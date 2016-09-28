Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
28.98
USD
25.83
RUB
0.41
EUR
29.07
USD
25.88
RUB
0.40
EUR
29.26
USD
26.06
RUB
0.41
Новости
Россия
28 сентября 16, 15:47
Ракета Булава самоликвидировалась в полете над Камчаткой
Ракета Булава
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Почти половина всех запусков Булавы признаны аварийными.
Почти половина всех запусков Булавы признаны аварийными.

Подводный атомный крейсер стратегического назначения Юрий Долгорукий выполнил залп двумя межконтинентальными баллистическими ракетами Булава, одна из которых самоликвидировалась, передает Интерфакс.

Пуск состоялся 27 сентября из акватории Белого моря по камчатскому полигону Кура, рассказали в Минобороны России.

"Обе ракеты штатно вышли из шахт подводной лодки по заданной траектории. Боевые блоки первой ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне. Вторая ракета после выполнения первого этапа полета самоликвидировалась", - сообщили в ведомстве.

Российская твердотопливная ракета Булава предназначена для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта Борей. Ракетный комплекс способен нести до десяти гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения.

С начала испытаний Булава запускалась 21 раз, восемь попыток запуска были признаны аварийными.


Последний неудачный пуск Булавы произошел 6 сентября 2013 года. Тогда во время испытаний атомного подводного крейсера Александр Невский ракета штатно вышла из пускового контейнера, но на второй минуте полета произошел сбой в работе бортовой системы.
Korrespondent
Ещё по теме:
Фото: Первый китайский авианосец копирует советский
Балчун: Федорко пытается восстановиться в должности
На Николаевщине в жутком ДТП погибло восемь человек (ФОТО)
На Ивано-Франковщине фура сбила полицейского
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия запретила "бэби-боксы"
noimageРФ изменила свою позицию по гибели Boeing-777 на Донбассе
noimageВ России Крым признали «непосильной ношей»
noimageПоклонская в Госдуме будет проверять доходы депутатов
noimageРоссия закладывает в бюджет нефть по цене $40
Лента новостей
Загрузка...