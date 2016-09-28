В Москве задержан экс-глава ГАИ Киева, готовится экстрадиция

Украина направила документы для его ареста и экстрадиции





В московском аэропорту Домодедово неделю назад был задержан находящийся в международном розыске по подозрению в коррупции экс-начальник киевской ГАИ Николай Макаренко. Такую информацию ЛІГА.net сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.





"В пятницу 21 сентября он был задержан в аэропорту Домодедово. Факт задержания официально подтвердила российская сторона", - сказал он.





По словам пресс-офицера, по просьбе россиян Украина направила документы для решения вопроса об аресте и экстрадиции задержанного.





"Ответа об аресте мы пока еще не получили. Ждем", - резюмировал Тракало.





В апреле 2015 года Николай Макаренко бежал из Украины якобы в направлении Беларуси, позже скрывался от розыска в аннексированном Крыму. Недавно он прибыл в Москву, откуда намеревался отправиться в неизвестном направлении на самолете.





Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции при процедуре оформления транспортных средств. 23 сентября 2016 года Печерский суд Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



