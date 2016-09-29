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Новости
Россия
29 сентября 16, 10:22
Кремль усомнился в Докладе по MH17
Песков
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Москва не видела никаких доказательств международного следствия по крушению Боинга.
Москва не видела никаких доказательств международного следствия по крушению Боинга.

В Кремле считают, что доклад Международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 на востоке Украины нельзя считать "окончательной правдой". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Би-би-си.

"Нечего принимать или отрицать. Это предварительные заключения", - сказал Песков в ответ на вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура, принимает ли Москва заявления следователей о том, что Бук, из которого сбили Боинг, был доставлен в Украину из России.

Он отметил, что Москва не видела никаких доказательств заявлений следствия.

"Нам нужно продолжить расследование. Мы не видели никаких доказательств. Мы не можем считать то, что они [следователи] говорят, окончательной правдой. Готов поспорить: вы не видели никаких доказательств этих заявлений", - сказал пресс-секретарь Путина.

Песков добавил, что Москва и ранее исключала, что какое-либо орудие поставлялось в Украину, а также что на территории этой страны находятся российские войска.

"И мы по-прежнему исключаем эту возможность", - подчеркнул представитель Кремля.
Korrespondent
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