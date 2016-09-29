Кремль усомнился в Докладе по MH17

В Кремле считают, что доклад Международной следственной группы по расследованию крушения рейса MH17 на востоке Украины нельзя считать "окончательной правдой". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью Би-би-си.



"Нечего принимать или отрицать. Это предварительные заключения", - сказал Песков в ответ на вопрос ведущего программы HardTalk Стивена Сакура, принимает ли Москва заявления следователей о том, что Бук, из которого сбили Боинг, был доставлен в Украину из России.

Он отметил, что Москва не видела никаких доказательств заявлений следствия.



"Нам нужно продолжить расследование. Мы не видели никаких доказательств. Мы не можем считать то, что они [следователи] говорят, окончательной правдой. Готов поспорить: вы не видели никаких доказательств этих заявлений", - сказал пресс-секретарь Путина.



Песков добавил, что Москва и ранее исключала, что какое-либо орудие поставлялось в Украину, а также что на территории этой страны находятся российские войска.

"И мы по-прежнему исключаем эту возможность", - подчеркнул представитель Кремля.