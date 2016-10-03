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3 октября 16, 09:38
В Москве начинается суд по делу об убийстве Немцова
Немцов
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Вопрос о вине подсудимых будут рассматривать присяжные, коллегию которых сформировали в конце сентября

В Московском окружном военном суде России сегодня начинаются слушания уголовного производства относительно убийства Бориса Немцова. Об этом сообщает Радио Свобода.

Вопрос о вине подсудимых будут рассматривать присяжные, коллегию которых сформировали в конце сентября.

Участия присяжных добивались пять подсудимых: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Баха и Темирлан Ескерханов. Все они обвиняются в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Обвинения о причастности к убийству Немцова подсудимые отрицают.

Дочь Бориса Немцова Жанна, которая признана по делу потерпевшей, ранее заявила о провале следствия, потому, что следствие отказалось признавать связь между убийством Бориса Немцова и его политической и общественной деятельностью.

Защита подсудимых заявляет недовольство качеством работы следственной группы.

30 июня сообщалось, что уголовное производство против пяти обвиняемых в деле об убийстве Немцова завершено и направлено в суд.

Борис Немцов, один из самых острых критиков Владимира Путина, был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. По подозрению в убийстве политика были задержаны выходцы из Чечни. Заказчиком убийства многие обозреватели считают лично президента РФ.
Delo
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