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3 октября 16, 09:43
Фейгин выехал в СИЗО к украинскому журналисту
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Адвокат Марк Фейгин в понедельник утром, 3 октября, прибыл в СИЗО "Лефортово".

Он намерен требовать встречи с задержанным украинским корреспондентом Романом Сущенко. Как сообщает издание "Укринформ", журналистом которого является Сущенко, сейчас защитник уже находится возле Лефортово.

Ему необходимо составить ряд документов по делу. Сегодня же он будет в суде, а затем отправится в следственное управление ФСБ. После он вновь поедет в тюрьму, - сообщили в агентстве.

Напомним, в Москве задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Российские власти обвинили его в шпионаже.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины в настоящее время проверяет информацию о задержании в Москве украинского журналиста Романа Сущенко и договаривается о посещении задержанного украинскими консулами.
URA-Inform
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