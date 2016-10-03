Россияне не верят в честность выборов в Госдуму

Около половины граждан России (46%) считают, что недавние выборы в Госдуму были проведены честно, треть (31%) уверена в обратном, еще у 22% нет ответа на этот вопрос, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Левада-Центра".

О том, что при подсчете голосов на этих выборах не было нарушений, заявили 18% россиян. Еще 30% полагают, что они были несущественными. Каждый седьмой (13%) уверен, что нарушения были "довольно значительные, но вряд ли изменившие результаты выборов". О серьезных нарушениях сказали лишь 6%. Затруднились ответить 33% респондентов.

По данным социологов, треть россиян точно знает, какие партии провели своих депутатов в Госдуму (36%) и четверть в курсе, сколько процентов голосов эти партии получили (26%). Еще 41% респондентов "приблизительно" знает как о составе нового парламента, так и о том, сколько голосов получили партии. Не обладают информацией по обоим вопросам 24% и 30% соответственно.

При этом 50% опрошенных заявили, что удовлетворены в целом результатами этих выборов. Не удовлетворены - 27%, затруднились ответить 23%. Перемен к лучшему после выборов ждут 45% россиян, 37% настроены пессимистично, показал опрос, проведенный 23-26 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Напомним, выборы в Госдуму прошли 18 сентября. Явка составила 47,8%. Согласно официальным итогам голосования, "Единая Россия" набрала 54,2% голосов избирателей; второе, третье и четвертое места заняли соответственно КПРФ (13,34%), ЛДПР (13,14%) и "Справедливая Россия" (6,22%).

20 сентября Верховная Рада Украины не признала выборы в Госдуму, назвав ее новый состав нелегитимным. За соотвествующее постановление проголосовали 264 народных депутата.

Также страны Запада не признали выборы в Госдуму на территории оккупированного Крыма.