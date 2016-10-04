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Россия
4 октября 16, 09:14
Путин потребовал от США отменить санкции и сократить НАТО
Путин
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Россия вернется к разговору об уничтожении своего оружейного плутония, только если США возместят Москве убытки от санкций и контрсанций
Президент РФ Владимир Путин внес в нелегитимную Госдуму законопроект, в котором содержатся требования к США, в случае выполнения которых может быть восстановлено соглашение между РФ и США об утилизации плутония, прекращенное Москвой сегодня, 3 октября.

Как следует из документа, президент РФ может возобновить действие договора, если Вашингтон отменит закон Сергея Магнитского, отменит все санкции в отношении России, а также компенсирует России потери от этих санкций, в том числе "потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".

Перечисленные меры в законопроекте названы "недружественной политикой" США в отношении России. Также одним из условий, при выполнении которых Москва готова возобновить соглашение по плутонию, в законопроекте указано сокращение военной инфраструктуры и численности войск США на территории стран НАТО, вступивших в Альянс после 2000 года.

Справка. Соглашение предусматривало утилизацию плутония оружейного качества. В США и в России предполагалось строительство заводов, которые это будут делать - США утилизирует свой оружейный плутоний, Россия - свой. При этом строительство заводов в РФ планировалось за деньги США. Сумма - до $400 млн. По данным СМИ РФ, Россия успела получить порядка $240 млн на эти цели. Вероятно, что после введения санкций деньги на этот проект США перестали выделять.

Ранее, Путин распорядился приостановить соглашение с США об утилизации плутония.

Источник: news.liga
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