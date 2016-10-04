В Кремле лихорадочно ищут деньги

Российское правительство "лихорадочно ищет новые источники для затыкания дыр в бюджете на фоне глубокой рецессии", пишет Андре Баллен в немецкой деловой газете Handelsblatt. "В закулисье кабмина гуляют многочисленные проекты, причем многие из планов бьют по самым малоимущим слоям населения", - говорится в статье.

Наиболее курьезной идеей автор считает введение дополнительных сборов с безработных. "Сейчас разрабатывается проект закона, - сообщила вице-премьер Ольга Голодец, - когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры". Другими словами, за "якобы бесплатное в России посещение врача в обычной поликлинике безработным придется в будущем платить - что аргументируется тем, что они не платят страховые взносы".

Постановка вопроса напоминает "борьбу с паразитизмом" советских времен, замечает Баллен. Самым известным советским осужденным за "тунеядство" был поэт, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский.

Ныне за планами сбора денег с безработных стоят вполне рациональные аргументы: из 77,5 млн трудоспособного населения России официальную работу имеют менее 50 млн, а официально безработных зарегистрирован только миллион. В итоге правительство предполагает, что большая часть людей, не учтенных статистическими данными, заняты в теневом секторе экономики. Однако, подчеркивает автор, из-за того, что "пособие по безработице практически отсутствует, у людей нет стимулов регистрироваться".

"Вероятно, лишь немногие оказались в этой ситуации добровольно", - отмечает Баллен. "Как бы то ни было, этот план слишком социально взрывоопасен. И российские власти довольно быстро это поняли и отказались от идеи, как только в СМИ поднялся шум", - говорится в статье.

Зато тут же был обнародован другой план получения денег. В то время как на недавнем экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов обещал, что "увеличения налогов не будет", из его министерства стало известно о планах постепенного увеличения единого налога для мелких предпринимателей на 15% в течение трех ближайших лет. Повышение коснется двух миллионов россиян, преимущественно предпринимателей-одиночек. "Тем не менее, для бюджета и этого будет недостаточно: в 2015 году все сборы от этого налога составили 1,1 млрд евро, а дефицит бюджета составляет более 30 млрд евро", - комментирует Баллен.