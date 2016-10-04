Пятерых чеченцев судят за убийство Немцова

"В понедельник, в начале судебного процесса по их делу, в суд в Москве были доставлены пять человек, обвиняемых в убийстве Бориса Немцова, российского оппозиционного политика, который громко критиковал президента Путина", - сообщает корреспондент The Times Том Парфитт. "Подозреваемые (все они этнические чеченцы) обвиняются в совершении заказного убийства после того, как человек по имени Руслан Мухудинов, избежавший поимки, пообещал им 15 млн рублей)", - говорится в статье.

"В этом году дочь Немцова, Жанна, заявила в интервью The Times, что считает Мухудинова "второстепенной фигурой", которая действовала по приказам одного офицера батальона МВД "Север". Батальон базируется в Чечне, им руководит родственник Рамзана Кадырова, ранее назначенного Кремлем лидера региона. Она призвала допросить Кадырова по делу об убийстве", - говорится в статье.

"Лидер Чечни отрицает какую-либо причастность к смерти Немцова", - напоминает издание.