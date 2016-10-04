В Карелии на Ладоге нашли дачу Путина - Видео

Президент России отдыхает в охраняемых особняках в Карелии, которые расположены на участках компании Прайм бизнесменов Юрия и Бориса Ковальчуков. Об этом сообщает телеканал "Дождь".





Три источника - представитель заксобрания Карелии, бизнесмен, а также сотрудник компании, оформлявшей интерьер одного из особняков, - рассказали телеканалу о том, что Путин не раз приезжал туда отдохнуть. "Дождь" отмечает, что местные жители "однозначно связывают" резиденцию с президентом.

Телеканал подчеркивает, что документальных свидетельств посещения Путиным "дачи" в Карелии найти не удалось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о резиденции отвечать отказался.

С 2010 по 2013 год ООО Прайм, по данным телеканала, купило 140 гектаров земли рядом с островом Валаам на территории планируемого национального парка Ладожские шхеры. Там же фирма арендовала еще 290 гектаров леса.

Компания Прайм неоднократно упоминалась в СМИ как владелец земли, связанной с российским руководством. В частности, она владеет участком по соседству с президентской государственной резиденцией Ужин на Валдае. Одной из дочерних фирм Прайма частично принадлежит горнолыжный курорт, где, по информации СМИ, праздновала свадьбу предполагаемая дочь президента Катерина Тихонова.