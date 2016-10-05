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Новости
Россия
5 октября 16, 12:22
В Госдуму прошел единоросс из Архангельска с 62 квартирами
Андрей Палкин
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Самым состоятельным депутатом нового созыва российского парламента стал бизнесмен из Архангельской области.
Самым состоятельным депутатом нового созыва российского парламента стал бизнесмен из Архангельской области.

Депутатом седьмого созыва Госдумы России стал единоросс с 62 квартирами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные из деклараций.

Так, депутат от Единой России из Архангельской области, бизнесмен Андрей Палкин, за 2015 год заработал почти 1,5 миллиарда рублей.

Он владеет 59 квартирами в Архангельской области и тремя - в Московской области, а также около 200 транспортными средствами, из них - преимущественно строительной техникой.

Палкину также принадлежат восемь компаний, которые занимаются строительством дорог и жилых помещений. 

По словам самого единоросса, "1,5 миллиарда - это общий валовый оборот возглавляемого им холдинга, а личный - 483 миллиона рублей". 
Агентство отмечает, что Палкин стал самым состоятельным депутатом нового созыва, исходя из деклараций.

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный показал возможную дачу премьера Дмитрия Медведева и предполагаемый дом главы Роснефти Игоря Сечина, расположенным на Рублевском шоссе.
Korrespondent
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