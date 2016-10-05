Путин удивился низкой зарплате учителя (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин смутил учителя вопросом о его зарплате, передает RT.

На встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" он спросил у преподавателя русского языка и литературы Александра Шагалова из Армавира о зарплате.

В ответ Шагалов смущенно рассмеялся: "Разная, зависит от моих заслуг, от заслуг учеников. Она может варьироваться, но в среднем от 25 до 30 (тысяч)".

На это Путин ответил, что "лучше ему сказать сразу".

"Александр Михайлович, но я же не отстану все равно. Лучше скажите сразу, сколько вы получаете", - сказал российский президент.

Тогда преподаватель ответил, что в прошлом году его зарплата была 26-28 тысяч рублей.



