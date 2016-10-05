Россия прекратила действие еще одного соглашения с США

Россия прекратила действие соглашения между правительствами РФ и США о сотрудничестве в научных исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.





Согласно сообщению, решение прекратить сотрудничество в рамках соглашения российское правительство приняло из-за санкций, введенных США против РФ.





"Регулярное продление США санкций против России, в число которых входит и приостановление российско-американского сотрудничества в области атомной энергетики, требует принятия контрмер в отношении американской стороны", - говорится в сообщении.





Кроме этого отмечается, что международно-правовая база сотрудничества с США при таком подходе будет сохранена.

Данное соглашение было подписано странами 16 сентября 2013 года в Вене и определяло направления научно-технического сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.





Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить соглашение с США об утилизации плутония, после чего внес в нелегитимную Госдуму законопроект, в котором содержатся требования к США, в случае выполнения которых соглашение может быть восстановлено.



