До чего причудлива новая российская Госдума

Недавно избранный российский парламент не имеет при Владимире Путине никакой власти. И если Госдума мелькает в заголовках, то лишь благодаря эскападами депутатов. Журналистка Die Welt Юлия Смирнова перечисляет наиболее вероятных, на ее взгляд, кандидатов на попадание на первые полосы изданий.

В новой Думе, напоминает автор, у правящей "Единой России" будет три четверти мандатов, что позволит ей вносить изменения в конституцию. "Остальные места достались так называемой "системной оппозиции". В российской системе "управляемой демократии" парламент играет лишь второстепенную роль, и законодательная власть примечательна сегодня разве что причудами своих представителей", - пишет Смирнова.

Открывает список Вячеслав Володин. "Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России", - заявил он осенью 2014 года, выступая на Валдайском форуме. До недавних пор, пишет автор, Володин "действовал скорее за кулисами, в качестве замглавы администрации президента дергая за веревочки российской политики". Теперь, заняв кресло спикера Госдумы, он выходит из тени.

"Среди представителей высшего эшелона власти Володин в некотором роде исключение: он не имеет отношения к спецслужбам", - отмечает Смирнова.

Журналистка не смогла обойти вниманием и такого российского политика, как Виталий Милонов. "Милонов, пожалуй, самый известный российский гомофоб. До недавних пор он был депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, где в 2011 году прославился законом о запрете пропаганды гомосексуализма. Он выступал резко против концертов Мадонны и Леди Гаги в северной столице, аргументируя тем, что обе поп-дивы положительно отзывались о геях и лесбиянках".

Досталось от Милонова и Чарльзу Дарвину, продолжает Смирнова: депутат считает "теорию происхождения видов" чушью и публично негодовал по поводу ее преподавания в школах. Уже не первый год он выступает за запрет абортов. Теперь, пройдя в Госдуму, он сможет дать выход всем своим сверхконсервативным идеям.

Присутствует в списке ярких личностей новой Госдумы, по версии Смирновой, и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. "Благодаря своим высказываниям на пресс-конференциях привлекательная молодая женщина-прокурор стала настоящей звездой YouTube. В Японии блондинка в униформе стала популярным персонажем комиксов манга, а в социальных СМИ - лицом российского патриотизма в эдаком необычном проявлении", - говорится в статье. В кабинете прокурора висел портрет последнего русского царя Николая II. В Крыму она активно выступала против противников аннексии, добавляет журналистка.

Далее - другая дама-депутат, карьера которой примечательна тем, что начинала она как оппозиционер. Речь идет об Ирине Яровой, которая в течение 10 лет была членом партии "Яблоко", а в начале 2000-х даже работала в Фонде "Открытая Россия" Михаила Ходорковского. С 2007 года она вступила в ряды "Единой России" и сегодня известна в первую очередь благодаря жестким поправкам к антитеррористическому закону, принятому парламентом в этом году. Теперь российские телекоммуникационные компании будут обязаны по полгода сохранять данные о всех разговорах, смс-сообщениях и другой информации о пользователях, обеспечивая в случае необходимости доступ к ним спецслужбам. "Для российских пользователей интернета Яровая стала ненавистной фигурой", - замечает автор статьи. В новой Думе она займет пост вице-спикера.

В заключение Смирнова пишет о депутате Госдумы от партии ЛДПР Андрее Луговом, которого спецслужбы Великобритании подозревают в отравлении экс-агента ФСБ Александра Литвиненко радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. "Луговому не стоит бояться выдачи британцам - с 2007 года он пользуется депутатской неприкосновенностью. В парламенте прошлого созыва он был в числе авторов законопроекта, позволяющего российским ведомствам закрывать интернет-сайты без судебного постановления", - пишет Смирнова.