Как будет отмечать свой день рождения Путин?

Президент России Владимир Путин будет праздновать свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





«Президент будет праздновать свой день рождения, на завтра не запланировано каких-либо публичных мероприятий. Вместе с тем будут международные звонки, поздравления президенту. Поэтому так или иначе будут обсуждаться какие-то субстантивные вопросы. Главы государств это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой», — сказал Песков.













Он добавил, что Путин планирует провести этот день «в кругу близких, родных и друзей».





Путин родился 7 октября 1952 года, завтра ему исполняется 64 года. Он в восемнадцатый раз отметит день рождения на высших постах в стране. В прошлом году в этот день он принял участие в хоккейном матче в Сочи со знаменитыми хоккеистами-ветеранами и также с участниками Ночной хоккейной лиги.







