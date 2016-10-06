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Россия
6 октября 16, 20:50
Как будет отмечать свой день рождения Путин?
Путин
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Путин отпразднует свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей
Президент России Владимир Путин будет праздновать свой день рождения 7 октября в кругу близких и друзей, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент будет праздновать свой день рождения, на завтра не запланировано каких-либо публичных мероприятий. Вместе с тем будут международные звонки, поздравления президенту. Поэтому так или иначе будут обсуждаться какие-то субстантивные вопросы. Главы государств это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой», — сказал Песков.



Он добавил, что Путин планирует провести этот день «в кругу близких, родных и друзей».

Путин родился 7 октября 1952 года, завтра ему исполняется 64 года. Он в восемнадцатый раз отметит день рождения на высших постах в стране. В прошлом году в этот день он принял участие в хоккейном матче в Сочи со знаменитыми хоккеистами-ветеранами и также с участниками Ночной хоккейной лиги.

Источник: news.mail.ru

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