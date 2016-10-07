Рыбаки были в шоке увидев всплывающую подлодку РФ - Видео

Российские рыбаки очень удивились появившейся рядом подводной лодке, сообщает Ruptly.

Рыбаки в Японском море встретились с российской подлодкой, предположительно K-550 Александр Невский, которая направлялась в порт Владивостока.

Мужчины сняли на видео инцидент и на записи можно услышать нецензурные комментарии изумленных рыбаков.

"Пошли бухать", - не растерялся один из рыбаков.





Ранее сообщалось, что США считают подводные лодки Ясень, фрегаты проекта 22350 Адмирал Горшков, а также ракеты Циркон и "Калибр самыми опасными в арсенале российского военно-морского флота.





В прошлом году сообщалось, что в российскую версию журнала Top Gear случайно попала фотография секретной глубоководной подлодки Северного флота России.





К-550 Александр Невский - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению.







