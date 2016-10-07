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Новости
Россия
7 октября 16, 15:56
Рыбаки были в шоке увидев всплывающую подлодку РФ - Видео
подлодка
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Один из них не растерялся и пригласил субмарину выпить.
Один из них не растерялся и пригласил субмарину выпить.

Российские рыбаки очень удивились появившейся рядом подводной лодке, сообщает Ruptly.

Рыбаки в Японском море встретились с российской подлодкой, предположительно K-550 Александр Невский, которая направлялась в порт Владивостока.

Мужчины сняли на видео инцидент и на записи можно услышать нецензурные комментарии изумленных рыбаков.

"Пошли бухать", - не растерялся один из рыбаков.

Ранее сообщалось, что США считают подводные лодки Ясень, фрегаты проекта 22350 Адмирал Горшков, а также ракеты Циркон и "Калибр самыми опасными в арсенале российского военно-морского флота.

В прошлом году сообщалось, что в российскую версию журнала Top Gear случайно попала фотография секретной глубоководной подлодки Северного флота России.

К-550 Александр Невский - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. 
Korrespondent
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