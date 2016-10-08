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8 октября 16, 09:16
Символ Севастополя появится на новых российских банкнотах
Херсонес
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Выпуск банкнот номиналом 200 и 2000 рублей запланирован на 2017 год.

Символы Дальнего Востока и Севастополя будут изображены на новых российских купюрах в 200 и 2000 рублей, следует из окончательных итогов голосования. Казань, также вошедшая в число лидеров после интернет-голосования, в итоге проиграла Севастополю пять тысяч голосов.

Дальний Восток на новых купюрах будет представлен космдоромом "Восточный" и мостом на остров Русский. Севастополь - руинами Херсонеса Таврического и Памятник омзатопленным кораблям. Какие именно фотографии лягут в основу графики на купюрах, можно увидеть на сайте завершившейся акции.

В ходе конкурса, который начался в апреле этого года, жители страны должны были определить две российские территории, символы которых они хотят видеть на новых купюрах. Выпуск банкнот номиналом 200 и 2000 рублей запланирован на 2017 год.

По итогам голосования в интернете, итоги которого подвели утром, наибольшее число голосов набрали Севастополь и Казань, представленная Казанским кремлем и Казанским федеральным университетом.

Однако окончательные итоги конкурса подводились только вечером 7 октября в прямом эфире телеканала "Россия 1". Во время трансляции проводилось интернет-голосование, в ходе которого Дальний Восток сумел обойти Казань.

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Korrespondent
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