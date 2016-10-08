Москва хочет восстановить военные базы на Кубе и во Вьетнаме

Военно-политическое руководство России рассматривают план по восстановлению военных баз времен СССР на Кубе и во Вьетнаме. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Николай Панков, пишет агентство Reuters.





"Россия рассматривает план по восстановлению своего военного присутствия во Вьетнаме и на Кубе, где раньше были российские военные базы... Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - заявил он.





В 2014 году президент РФ Владимир Путин говорил, что планов по восстановлению базы в Лурдесе (Куба) у России нет.





Сегодня в России депутаты решают вопрос о ратификации соглашения о бессрочном размещении российской авиагруппы в Сирии.





Ранее в Минобороны РФ заявили о завершении формирования новой дивизии тяжелых бомбардировщиков для патрулирования акваторий Тихого океана около Японии, Гавайских островов и острова Гуам. Также Кремль упоминал о возвращении РФ на военные базы в Киргизии, Таджикистане и Армении.



