Школьник в Красноярске убил друга из-за ссоры "Вконтакте"

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Как выяснилось, 13-летний ученик школы №45 кинулся на собственного друга. Причиной драки стала ссора в социальной сети "Вконтакте".

Она переросла в конфликт в реальной жизни. Каждый из противников взял с собой подкрепление. Один из участников "банды" не забыл захватить с собой нож, которым и ударил соперника.

Удар закончился для пострадавшего летальным исходом. Юноша погиб на месте.

По некоторым данным противники не были зачинщиками ссоры, они просто явились в качестве "группы поддержки".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно во Львове около школы убили человека. Приблизительно в 22:00 между двумя мужчинами завязался конфликт, переросший в настоящее противостояние.