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10 октября 16, 11:05
Школьник в Красноярске убил друга из-за ссоры "Вконтакте"
нож
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В Красноярске школьник расправился со своим товарищем из-за конфликта на почве соцсетей.

Инцидент произошел во дворе жилого дома. Как выяснилось, 13-летний ученик школы №45 кинулся на собственного друга. Причиной драки стала ссора в социальной сети "Вконтакте".

Она переросла в конфликт в реальной жизни. Каждый из противников взял с собой подкрепление. Один из участников "банды" не забыл захватить с собой нож, которым и ударил соперника.

Удар закончился для пострадавшего летальным исходом. Юноша погиб на месте.

По некоторым данным противники не были зачинщиками ссоры, они просто явились в качестве "группы поддержки".

Как сообщал "УРА-Информ", недавно во Львове около школы убили человека. Приблизительно в 22:00 между двумя мужчинами завязался конфликт, переросший в настоящее противостояние. 
URA-Inform
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