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Россия
10 октября 16, 18:13
В Питере утвердили нормы в случае войны: 300 граммов хлеба
хлеб, пайка
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По 300 граммов в руки на 20 дней - гарантированный резерв для петербуржцев.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал указ о создании продовольственных резервов, сообщает Фонтанка. 

Запасы сельскохоз продукции создаются в целях обеспечения продовольственной безопасности города. Они состоят из неснижаемого (неприкосновенного) и оперативного резервов зерна – ржи и пшеницы. 
 
Согласно новому постановлению общий объем запасов в ближайшие три года составит не менее 69,7 тысячи тонн. Их должно хватить на полтора месяца снабжения 5,2 млн жителей Северной столицы из расчета 300 граммов хлебных продуктов в день. Неснижаемый запас в 31 тысячу тонн рассчитан на 20 дней получения петербуржцами того же 300-граммового пайка.
 
До 2015 года региональный продовольственный фонд Санкт-Петербурга достигал 92,2 тысячи тонн, с прошлого года он был уменьшен почти на треть. Вместе с тем гарантированная 20-дневная норма обеспечения горожан хлебом вводится впервые. Кроме того, вступивший в силу с 1 января 2016 года городской закон не допускает снижения достигнутого уровня обеспечения продовольственной безопасности.
 
В то же время Российская газета сообщает, что речь идет об экономической безопасности - зерно и муку запасают в первую очередь для стабилизации рынка в случае резкого скачка цен. Что же касается "военных запасов", этим занимается специальное федеральное агентство, деятельность которого никак не регулируется региональными властями.
Korrespondent
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