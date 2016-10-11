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11 октября 16, 17:22
Рамзан Кадыров стал отцом в двенадцатый раз - Фото
Рамзан,Кадыров
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Рамзан Кадыров отмечает появление на свет своего 12-го ребенка.

О радостном событии рассказал глава парламента Чечни Магомед Даудов у себя на странице в Instagram. Он поведал, что супруга Кадырова родила ему сына. Мальчика назвали Абдуллах, что в переводе с арабского означает "слуга Бога" или "раб Бога".

К слову, это имя носили известные мусульманские деятели, среди них – двоюродный брат пророка Мухаммеда. Для Кадырова Абдуллах стал четвертым сыном.

"Искренне желаю, чтобы он, как и его братья и сестры, вырос достойным своего дедушки, нашего национального лидера, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова", – пожелал Даудов.

Как сообщал "УРА-Информ", скоро снова станет отцом  известный российский музыкант Владимир Кристовский. Для солиста "Уматурман" это будет пятый по счету ребенок. 
URA-Inform
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