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Новости
Россия
11 октября 16, 17:57
В РФ уже зафиксировано 10 случаев вируса Зика
вирус Зика
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Случаев местной передачи вируса в стране пока нет.
Случаев местной передачи вируса в стране пока нет.

По данным на середину сентября, в России было зафиксировано 10 случаев заболевания вирусом Зика с источником из-за рубежа,сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что случаев местной передачи вируса в стране нет.

"На сегодняшний день имеем только завозные, и только 10 случаев", - сказала Попова и отметила, что по ее оценкам, риски распространения Зики в России минимальны.

Симптомы болезни, вызванной вирусом Зика, могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль.

Вирус Зика опасен для беременных женщин, так как часто вызывает синдром микроцефалии у новорожденных: дети рождаются с очень маленькими головами и зачастую с дефектами развития мозга.

Однако примерно у 80% зараженных вирус Зика никак себя не проявляет, что сильно затрудняет своевременную диагностику.

Как сообщал Корреспондент.net, случаи заболевания вирусом Зика уже отмечены более чем в 70 странах мира.

В связи с резким ростом случаев заражением вирусом Зика в Таиланде, прежде всего в столице, Бангкоке, МИД Украины рекомендовал гражданам Украины, которые намерены посетить эту страну или уже находятся на ее территории, заранее принять соответствующие профилактические меры.

Источник: Русская служба Би-би-си
Korrespondent
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