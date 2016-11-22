Патриарх Кирилл не допустит независимости УПЦ

РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский Кирилл.

"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель Руси… От украинского раскола страдает все тело церковное, и боль от нее ощущается не только в Украине, но и в диаспоре, и на канонических территориях других поместных церквей", — цитируют его Интерфакс-Украина.

"Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскорбительные нападки на нашу Церковь в целом, а также на каноническое православие в Украине", - добавил Кирилл.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина крестил отец нынешнего патриарха Кирилла.