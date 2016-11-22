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21 ноября 16, 13:56
Патриарх Кирилл не допустит независимости УПЦ
Патриарх Кирилл
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Глава РПЦ утверждает, что нападки на церковь курируют греко-католики.

РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской православной церкви, заявил патриарх Московский Кирилл.

"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель Руси… От украинского раскола страдает все тело церковное, и боль от нее ощущается не только в Украине, но и в диаспоре, и на канонических территориях других поместных церквей", — цитируют его Интерфакс-Украина.

"Со стороны Украинской греко-католической церкви продолжаются агрессивные и оскорбительные нападки на нашу Церковь в целом, а также на каноническое православие в Украине", - добавил Кирилл.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина крестил отец нынешнего патриарха Кирилла.
Korrespondent
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