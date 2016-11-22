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Россия
21 ноября 16, 13:59
Путин рассказал о своих тайных крестинах отцом Кирилла
Путин
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Крестили будущего президента РФ втайне от отца.

Президент России Владимир Путин заявил, что его мог крестить отец нынешнего патриарха Кирилла.

"Когда меня крестили - это было в конце 1952 года - мне мама рассказывала, как это было. Крестили меня втайне от отца, он был членом КПСС", - сказал он в фильме Патриарх, отрывок из которого был продемонстрирован на телеканале Россия 1.

Он отметил, что крестили его в Ленинграде, в Преображенском соборе.

"Батюшка, который тогда там служил, предложил назвать меня Михаилом. Он говорит: сегодня день Михаила, день ангела, и я, говорит, Михаил. Мама извинилась, говорит: батюшка мы уже назвали в честь отца. Он говорит: ну ладно", - рассказал Путин.

Президент РФ добавил, что из разговора с патриархом Кириллом позже узнал, что отец нынешнего предстоятеля РПЦ служил в Преображенском соборе в Санкт-Петербурге в пятидесятые годы, и звали его Михаилом.

Другие Михаилы, уточнил Путин, в этом храме в тот период не служили.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что патриарх Кирилл назвал конфликт в Сирии "священной войной".

 
Korrespondent
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