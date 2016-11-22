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Новости
Россия
21 ноября 16, 14:44
В России 148 организаций признаны иностранными агентами
рф,москва,кремль
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В список попали экологические, благотворительные, правозащитные, просветительские и медицинские организации.
В список попали экологические, благотворительные, правозащитные, просветительские и медицинские организации.

В России за последние четыре года "иностранными агентами" признали 148 организаций, причем 137 из них были внесены в этот список решением российского Минюста. Такие цифры в своем докладе приводит фонд Общественный вердикт, передает Радио Свобода.

В фонде отмечают, что в последнее время в РФ появилась практика давления на организации, которые находятся в этом списке. При этом в список попали экологические, благотворительные, правозащитные, просветительские и медицинские организации.

Кроме того, в РФ возбудили около 50 административных дел в связи с отказом организаций признавать себя "иностранными агентами".

Ни одного случая признания действий Минюста незаконными не зафиксировано.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что большинство россиян поддержали цензуру в интернете. 
Korrespondent
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