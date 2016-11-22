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Россия
21 ноября 16, 16:11
Путин готов заморозить добычу нефти
Путин
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По мнению российского лидера, ущерба для энергетики РФ не будет.
По мнению российского лидера, ущерба для энергетики РФ не будет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 21 ноября, на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме подтвердил позицию России, заключающуюся в готовности заморозить добычу нефти.

"… что касается предстоящей встречи ОПЕК и нашей позиции, она остается неизменной, и мы об этом уже говорили неоднократно: мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу нефти на той полке, на которой сейчас находится эта добыча", – сказал Путин.
По словам российского президента, власти не видят никакого ущерба для энергетического сектора России.
Как сообщал Корреспондент.net, нефть растет на словах Путина о заморозке добычи. 
Korrespondent
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