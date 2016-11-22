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Россия
22 ноября 16, 17:43
Путин понимает, что призывников для армии РФ не хватит
Путин
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По словам президента России, провал в демографии даст о себе знать в ближайшее время.
По словам президента России, провал в демографии даст о себе знать в ближайшее время.

Демографический провал 90-х годов в России скажется в ближайшее время на наборе в армию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В 90-е годы у нас был большой провал в демографии. В этой связи даже с набором в армию в ближайшее время будут проблемы. Потому что этот тренд – провал в демографии даст о себе знать в ближайшее время", – сказал Путин сегодня на форуме Общероссийского народного фронта в Москве.

Он напомнил, что в те годы население России сокращалось примерно на миллион человек ежегодно.

"В год население России становилось на 900 тысяч меньше. Все меньше и меньше, меньше и меньше. На миллион! Представляете? Кошмар!", – отметил Путин.

Касаясь сегодняшней демографической ситуации в РФ, Путин сказал: "С 2007 года нам всем на радость растет рождаемость в стране, и в последние три года, слава Богу, начался естественный прирост населения. Это большое наше с вами достижение".

Как сообщал Корреспондент.net, большинство россиян – 63% – видят Владимира Путина президентом страны после 2018 года.

Также сообщалось, что большинство россиян считает русский народ исключительным.

 
Korrespondent
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