Россия обнародовала сведения о 40 тысячах сотрудников НКВД

База данных почти 40 тысяч сотрудников НКВД эпохи "Большого террора" опубликована на сайте общества Мемориал, сообщили в организации.

"На сайте Мемориала открыт доступ к справочнику А.Н.Жукова "Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939"", – сообщил сопредседатель правозащитного общества Мемориал Ян Рачинский.

В справочнике представлены краткие данные о 39 тыс. 950 сотрудниках НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности с момента их введения в 1935 году до начала 1941 года.

Главным источником сведений для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах.

Информация из приказов дополнена биографическими данными из других источников – в первую очередь, о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также о подвергшихся репрессиям.

"Справочник будет полезен интересующимся советской историей. Так, в частности, с помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи "Большого террора", известных до сих пор лишь по фамилии – из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах", – отметили в Мемориале.

Как сообщал Корреспондент.net, нынешним летом во Львове в застенках НКВД обнаружили два массовых захоронения.

Также Центр исследований освободительного движения обнародовал документы о депортации крымских татар, а также армян, болгар и греков с территории Крыма.