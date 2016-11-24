Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.13
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.03
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
28.60
USD
26.88
RUB
0.42
Новости
Россия
24 ноября 16, 14:59
Путин шутит: Граница РФ нигде не заканчивается (ВИДЕО)
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Российский президент пошутил в разговоре с мальчиком.

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу протяженности границ России. Во время церемонии вручения премий Русского географического общества Путину представили 9-летнего Мирослава Оскирко, который победил в телевизионном шоу по географии. Мальчик угадывает названия государств по их перевернутым контурам и называет их столицы.

Путин спросил ребенка, где заканчивается граница России. Мальчик ответил, что "граница России заканчивается через Берингов пролив с США".

"Граница России нигде не заканчивается", – ответил на это президент.


Ранее Путин заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.


Korrespondent
Ещё по теме:
В Москве открыт памятник князю Владимиру
Чего же Путин хочет от Трампа?
Путин рассказал о своих тайных крестинах отцом Кирилла
Новая европейская пропутинская коалиция
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Суд в Москве освободил няню-убийцу Бобокулову
noimageРоссия обнародовала сведения о 40 тысячах сотрудников НКВД
noimageПутин понимает, что призывников для армии РФ не хватит
noimageПутин готов заморозить добычу нефти
noimageВ России 148 организаций признаны иностранными агентами
Лента новостей
Загрузка...