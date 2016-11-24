Путин шутит: Граница РФ нигде не заканчивается (ВИДЕО)

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу протяженности границ России. Во время церемонии вручения премий Русского географического общества Путину представили 9-летнего Мирослава Оскирко, который победил в телевизионном шоу по географии. Мальчик угадывает названия государств по их перевернутым контурам и называет их столицы.

Путин спросил ребенка, где заканчивается граница России. Мальчик ответил, что "граница России заканчивается через Берингов пролив с США".

"Граница России нигде не заканчивается", – ответил на это президент.



