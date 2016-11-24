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Россия
24 ноября 16, 16:51
Суд в Москве освободил няню-убийцу Бобокулову
Бобокулова
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Гюльчехра Бобокулова будет отправлена на принудительное лечение.
Гюльчехра Бобокулова будет отправлена на принудительное лечение.

Хорошевский суд Москвы освободил няню из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову от уголовной ответственности за убийство четырехлетней девочки в Москве и отправил ее на принудительное лечение в стационар специализированной психиатрической больницы, передает Интерфакс.

Также суд отказался наложить на уроженку Узбекистана компенсацию материального вреда в пользу потерпевших в размере 6,5 млн рублей.

Бобокулова обвинялась в убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ), умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ) и заведомо ложном сообщении о взрыве (ч.1 ст.207 УК РФ).

В рамках уголовного дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. По данным правоохранительных органов Узбекистана, Бобокулова страдает шизофренией, и на родине неоднократно проходила лечение.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 февраля 2016 года в Москве задержали женщину с отрезанной головой ребенка, угрожавшую взорвать себя. Позже выяснилось, что это жительница Узбекистана Гюльчехра Бобокулова.

Она являлась няней убитого ребенка. Утром понедельника Бобокулова дождалась ухода родителей четырехлетней девочки Насти, после чего отрезала ей голову, подожгла квартиру и ушла к метро.

Через несколько дней в Сети появилось видео, на котором няня-убийца рассказала о причинах своих действий, заявив, что таким образом она отомстила Владимиру Путину, который проливает кровь мирных жителей в Сирии.
Korrespondent
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