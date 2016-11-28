12 украинцев попали в ДТП в РФ - МИД

В Себежском районе Псковской области Российской Федерации в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, следующий по рейсу Санкт-Петербург - Ровно. В автобусе находились 12 украинских граждан, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.





"В результате инцидента пятеро граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Один гражданин доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.













26 ноября в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Toyota на высокой скорости вылетела с дороги, сбила шесть деревьев, врезалась в забор зоопарка и опрокинулась.



