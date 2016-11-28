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27 ноября 16, 22:08
12 украинцев попали в ДТП в РФ - МИД
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Автобус, следующий по рейсу Санкт-Петербург-Ровно, попал в ДТП в Псковской области. Среди пострадавших пятеро украинских граждан
В Себежском районе Псковской области Российской Федерации в дорожно-транспортное происшествие попал автобус, следующий по рейсу Санкт-Петербург - Ровно. В автобусе находились 12 украинских граждан, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"В результате инцидента пятеро граждан Украины получили травмы разной степени тяжести. Один гражданин доставлен в реанимационное отделение", - говорится в сообщении.



26 ноября в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Toyota на высокой скорости вылетела с дороги, сбила шесть деревьев, врезалась в забор зоопарка и опрокинулась.

Источник: liga.net
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