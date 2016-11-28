Армия РФ получила первую бригаду новейших "Буков"

Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей передал Минобороны России бригадный комплект зенитных ракетных комплексов Бук-М3. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на пресс-службу концерна. Новая система успешно прошла полигонные испытания.

"За короткое время трудовому коллективу концерна удалось создать изделие, ключевые показатели которого в полтора раза выше, чем у техники предыдущего поколения. Мы не останавливаемся на достигнутом и уже приступили к опытно-конструкторским работам по созданию следующего поколения зенитных ракетных комплексов средней дальности", – сообщил гендиректор концерна Алмаз-Антей Ян Новиков.

О принятии войскового комплекса ПВО Бук-М3 на вооружение Минобороны сообщало в начале октября 2016 года. Успешные испытания комплекса прошли нынешним летом.

От предыдущих версий комплекса Бук-М3 отличается увеличенным (с четырех до шести) боекомплектом ракет на пусковой установке и возросшей дальностью стрельбы, а также большими возможностями противодействия малозаметным летательным аппаратам, в том числе беспилотникам.

Как сообщалось, РФ вооружат ракетами с новой боевой частью, действующей на основе новых физических принципов.