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28 ноября 16, 13:48
Суд оставил Улюкаева под домашним арестом
Улюкаев
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Бывшему министру не разрешили пообщаться с представителями СМИ.

Московский городской суд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки 2 млн долларов. Об этом сообщает Интерфакс.

Судья Лариса Полякова решила оставить без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения.

Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов Улюкаева не была удовлетворена, и решение о домашнем аресте экс-министра вступило в законную силу. Защита Улюкаева просила разрешить ему ежедневные часовые прогулки (днем и вечером), регулярные медосмотры, а также предоставить возможность дать интервью журналистам.

Улюкаеву нельзя покидать квартиру без разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН, пользоваться средствами связи, кроме вызова неотложной скорой помощи.

Как сообщал Корреспондент.net, Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую Роснефти приобрести государственный пакет акций компании Башнефть.

Позже СМИ сообщили, что в деле Улюкаева могут появиться новые фигуранты.
Korrespondent
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