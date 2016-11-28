Суд оставил Улюкаева под домашним арестом

Московский городской суд признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки 2 млн долларов. Об этом сообщает Интерфакс.

Судья Лариса Полякова решила оставить без изменения постановление Басманного районного суда об избрании меры пресечения.

Таким образом, апелляционная жалоба адвокатов Улюкаева не была удовлетворена, и решение о домашнем аресте экс-министра вступило в законную силу. Защита Улюкаева просила разрешить ему ежедневные часовые прогулки (днем и вечером), регулярные медосмотры, а также предоставить возможность дать интервью журналистам.

Улюкаеву нельзя покидать квартиру без разрешения, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН, пользоваться средствами связи, кроме вызова неотложной скорой помощи.

Как сообщал Корреспондент.net, Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую Роснефти приобрести государственный пакет акций компании Башнефть.

Позже СМИ сообщили, что в деле Улюкаева могут появиться новые фигуранты.