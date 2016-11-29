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Новости
Россия
29 ноября 16, 12:01
"Ночные волки" просят Путина вернуть на герб РФ символы СССР
Ночные волки,Хирург
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Александр Залдостанов считает, что это закрепит преемственность между РФ, а также советской и императорской Россией.
Александр Залдостанов считает, что это закрепит преемственность между РФ, а также советской и императорской Россией.

Лидер байкерского клуба Ночные волки Александр Залдостанов по прозвищу Хирург обратился к президенту Владимиру Путину с призывом изменить герб России, сообщает телеканал RT.

По мнению Хирурга, двуглавого орла следует дополнить советскими символами – звездой победы и обрамлением из колосьев. Это, согласно замыслу, должно закрепить преемственность между Российской Федерацией, а также советской и императорской Россией.

"В первую очередь мы должны закрепить преемственность нашего государства. Нынешний герб – двуглавый орел – это преемственность от Российской империи. Но мы должны также показать, что родом из СССР – из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне. И символ этого героического подвига – звезда Победы – нашел свое отражение на нашем гербе", – заявил Залдостанов.

Согласно проекту, обновленный российский герб должен выглядеть следующим образом: двуглавый орел в лучах солнца и в обрамлении колосьев; в верхней части герба – пятиконечная звезда победы. В цветном изображении орел, солнце и колосья – золотые; звезда – красная, обрамленная золотой каймой.

Официальной реакции Кремля на эту инициативу пока не поступало.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее байкеры Ночные волки ополчились на пресс-секретаря Путина – Дмитрий Пескова. Так, руководитель уральской ячейки байкеров Михаил Кайгородов, находящийся в прямом подчинении Александра Залдостанова, посоветовал Пескову озаботиться возвращением на родину членов его семьи и их отказом от американского гражданства.
Korrespondent
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