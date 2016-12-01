Путин: Мы и сами кого угодно можем поучить

В.Путин сегодня рассказал, как видит роль России во внешней политике и определил цели и задачи. Кстати, про Украину Путин не сказал ни слова.

Для начала президент РФ отметил, что против России строятся мировые козни.

"В ход было пущено все, от мифов про российскую агрессию, пропаганду, вмешательство в чужие выборы до травли наших спортсменов, включая паролимпийцев".

При этом Путин отметил, что нет худа без добра и, благодаря допинговому скандалу, "Россия сможет создать самую передовую систему борьбы с этим злом".

"Заказные информационные кампании, менторские поучения всем уже порядком надели. Если потребуется, мы и сами кого угодно можем поучить", — отметил глава государства.

В.Путин подчеркнул, что Россия искренне готова принять участие в решении мировых и региональных проблем там, где участие страны уместно и востребовано.

Президент отметил, что России не нужно противостояние ни с кем.

"В отличие от некоторых зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов", — отметил Путин.

Он отметил, что РФ нужны друзья, но она не допустит ущемления своих интересов.

"Десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, пропали даром", — сожалеет глава РФ.

Путин много говорил о таких ценностях, как свобода и равенство, по его мнению, многие страны все это не соблюдают.

"Нас все время упрекали, что мы в России якобы цензуру вводим, сейчас сами в этом упражняются", — пожаловался президент.

По его словам, Россия готова активно сотрудничать с Китаем, Индией, Японией и новой администрации США.

"Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности", — заявил В.Путин.

Путин также подчеркнул правоту России по отношению к Сирии. По его словам, российские военные там успешно борются с терроризмом.