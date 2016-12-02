Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.25
USD
25.64
RUB
0.40
EUR
27.42
USD
25.70
RUB
0.40
EUR
28.70
USD
26.85
RUB
0.42
Новости
Россия
2 декабря 16, 11:11
Путин снова обещает России экономические реформы
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Пообещав в Послании Федеральному собранию провести основательные экономические реформы, чтобы избавить Россию от нефтяной зависимости и ускорить динамику экономического роста, Путин, возможно, проверит свою власть на прочность.

"Учитывая, что рейтинг его популярности превышает 80% и недавние парламентские выборы принесли подавляющее преимущество сторонникам Кремля, Владимир Путин, кажется, находится на пике своей власти", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр.

"Однако, пообещав в четверг в ежегодном Послании Федеральному собранию провести основательные экономические реформы, чтобы избавить Россию от нефтяной зависимости, ускорить медленную динамику экономического роста и восстановить репутацию страны в мире, Путин, возможно, проверит эту власть на прочность", - полагает автор.

"Предложенные им меры были обещаны и ранее, но, по словам аналитиков, возможно, это последний шанс начать их реализацию", - говорится в статье.

Среди предложенных Путиным шагов - сделать капитал доступным для предпринимателей, испытывающих с этим трудности, усилить меры по борьбе с коррупцией, переориентировать военно-промышленный комплекс на выпуск гражданской продукции и осуществить большую государственную программу по расширению технологических инноваций. Он также намекнул на то, что Россия будет стремиться к примирению с Западом как к ключевому компоненту этой политики внутреннего развития, отмечает Уэйр.

"То, что очертил Путин, - это программа, разработанная либералами в его администрации, в особенности [бывшим министром финансов и советником Кремля] Алексеем Кудриным и [первым зампредом правительства] Игорем Шуваловым, - отмечает Алексей Мухин, директор независимого Центра политической информации в Москве. - Это все вызревало какое-то время. Это не просто риторика, это полная программа экономических реформ, и теперь мы можем видеть, что консервативные мнения побеждены и реформы будут либеральными по своей сути".

"Безусловно, Путин хотел бы улучшить деловую конъюнктуру, наказать коррумпированных чиновников и способствовать развитию высоких технологий, - говорит Алексей Макаркин, замдиректора независимого Центра политических технологий в Москве. - Но это была, собственно, довольно осторожная речь, и ничего не было сказано о крупных структурных реформах или создании независимых судов...".

"С другой стороны, по-прежнему воспринимается так, будто он считает свободу вторичной по отношению к укреплению единства общества, - заметил Макаркин. - Ясно, что безопасность и стабильность по-прежнему имеют первостепенное значение для Путина".

Inopressa
Ещё по теме:
Сближение с Россией неизбежно. - Федоровский
Путин укрепляет связи с европейскими правыми популистами
Поклонники Путина: Все русофильские партии Европы
Россия хозяйничает в Сирии, Запад бессилен
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Путин: Мы и сами кого угодно можем поучить
noimage"Ночные волки" просят Путина вернуть на герб РФ символы СССР
noimageСуд оставил Улюкаева под домашним арестом
noimageАрмия РФ получила первую бригаду новейших "Буков"
noimage12 украинцев попали в ДТП в РФ - МИД
Лента новостей
Загрузка...