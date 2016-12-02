Путин снова обещает России экономические реформы

"Учитывая, что рейтинг его популярности превышает 80% и недавние парламентские выборы принесли подавляющее преимущество сторонникам Кремля, Владимир Путин, кажется, находится на пике своей власти", - пишет корреспондент The Christian Science Monitor Фред Уэйр.

"Однако, пообещав в четверг в ежегодном Послании Федеральному собранию провести основательные экономические реформы, чтобы избавить Россию от нефтяной зависимости, ускорить медленную динамику экономического роста и восстановить репутацию страны в мире, Путин, возможно, проверит эту власть на прочность", - полагает автор.

"Предложенные им меры были обещаны и ранее, но, по словам аналитиков, возможно, это последний шанс начать их реализацию", - говорится в статье.

Среди предложенных Путиным шагов - сделать капитал доступным для предпринимателей, испытывающих с этим трудности, усилить меры по борьбе с коррупцией, переориентировать военно-промышленный комплекс на выпуск гражданской продукции и осуществить большую государственную программу по расширению технологических инноваций. Он также намекнул на то, что Россия будет стремиться к примирению с Западом как к ключевому компоненту этой политики внутреннего развития, отмечает Уэйр.

"То, что очертил Путин, - это программа, разработанная либералами в его администрации, в особенности [бывшим министром финансов и советником Кремля] Алексеем Кудриным и [первым зампредом правительства] Игорем Шуваловым, - отмечает Алексей Мухин, директор независимого Центра политической информации в Москве. - Это все вызревало какое-то время. Это не просто риторика, это полная программа экономических реформ, и теперь мы можем видеть, что консервативные мнения побеждены и реформы будут либеральными по своей сути".

"Безусловно, Путин хотел бы улучшить деловую конъюнктуру, наказать коррумпированных чиновников и способствовать развитию высоких технологий, - говорит Алексей Макаркин, замдиректора независимого Центра политических технологий в Москве. - Но это была, собственно, довольно осторожная речь, и ничего не было сказано о крупных структурных реформах или создании независимых судов...".

"С другой стороны, по-прежнему воспринимается так, будто он считает свободу вторичной по отношению к укреплению единства общества, - заметил Макаркин. - Ясно, что безопасность и стабильность по-прежнему имеют первостепенное значение для Путина".