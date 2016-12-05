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Новости
Россия
5 декабря 16, 17:12
Песков увидел позитив в крушении Су-33
авианосец Адмирал Кузнецов
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Кремль своеобразно прокомментировал второе за месяц крушение самолета с авианосца Адмирал Кузнецов.

Кремль объяснил "очень сложной работой" второе за месяц крушение военного самолета с авианосца Адмирал Кузнецов.

"Это очень напряженная, сложная работа. И героическая работа. Вот именно так это надо и оценить", - цитирует Дождь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Спикер Владимира Путина нашел и позитив в этой ситуации: "Речь в первую очередь идет о том, что пилот остался жив".

Ранее сообщалось, что авария СУ-33 произошла во время повторного захода истребителя на посадку. Самолет не успел затормозить на палубе крейсера и рухнул в море. Перед этим рухнул в воду с палубы Адмирала Кузнецова МиГ-29К. 

Также сообщалось о том, что истребители с Адмирала Кузнецова перебросили на сушу из-за неспособности многих пилотов взлететь с палубы корабля, а также отсутствия мощных катапульт.
Korrespondent
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