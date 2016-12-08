Всех студентов в РФ проверят на экстремизм

В России студентов проверят на склонность к экстремизму при помощи анкетирования. Согласно идее МВД и Агентству по делам национальностей, опрос будет проводиться при подаче документов абитуриентами или на 1-ом курсе.

Систему планируется опробовать в Москве, а потом распространят на всю страну, пишут Ведомости.

Ожидается, что анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности.