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Россия
8 декабря 16, 12:47
Всех студентов в РФ проверят на экстремизм
МГУ
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Специальное анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами или на 1-ом курсе.
Специальное анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами или на 1-ом курсе.

В России студентов проверят на склонность к экстремизму при помощи анкетирования. Согласно идее МВД и Агентству по делам национальностей, опрос будет проводиться при подаче документов абитуриентами или на 1-ом курсе.

Систему планируется опробовать в Москве, а потом распространят на всю страну, пишут Ведомости.

Ожидается, что анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Ранее Корреспондент.net сообщал, что президент РФ Владимир Путин утвердил доктрину информационной безопасности. 
Korrespondent
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