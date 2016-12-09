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Новости
Россия
9 декабря 16, 11:28
Полковник МВД РФ задержан за взятку в 100 миллионов рублей
взятка
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Юрий Тимченко требовал эти деньги за прекращение дела о неуплате налогов на один миллиард рублей.
Юрий Тимченко требовал эти деньги за прекращение дела о неуплате налогов на один миллиард рублей.

В Санкт-Петербурге задержан начальник отдела Главного управления собственной безопасности МВД полковник Юрий Тимченко, который требовал 100 млн рублей (около 1,6 млн долларов) у коммерсанта за прекращение уголовного дела о неуплате компанией Деловые линии налогов на 1 млрд рублей. Об этом сообщил Следственный комитет России.

"Согласно требованиям Тимченко часть взятки в сумме 50 млн рублей должна была быть передана не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн рублей – после снятия ареста с расчетных счетов ООО Деловые линии, – сообщает ведомство.

Вечером 8 декабря сотрудники ФСБ задержали двух посредников, а также самого Тимченко, в кабинете которого нашли 350 тысяч рублей.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре нынешнего года у замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко обнаружили порядка 9 млрд рублей.
Korrespondent
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