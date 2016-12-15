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Новости
Россия
15 декабря 16, 16:13
ФСБ заявила, что предотвратила в Москве серию терактов ИГИЛ
ФСБ
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Гражданами Таджикистана и Молдовы якобы руководил эмиссар ИГИЛ с территории Турции.
Гражданами Таджикистана и Молдовы якобы руководил эмиссар ИГИЛ с территории Турции.

В Москве задержаны трое граждан Таджикистана и один гражданин Молдовы, которые готовили серию терактов, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержанные собирались применить самодельные взрывные устройства большой мощности.

"Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в Турции эмиссара запрещенной на территории РФ международной террористической организации Исламское государство, объявленного правоохранительными органами Таджикистана в международный розыск", – говорится в сообщении ФСБ.

В адресах проживания задержанных обнаружено автоматическое огнестрельное оружие, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество "смесевого взрывчатого вещества".

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в ФСБ заявили о возможных терактах в Крыму, которые якобы готовит украинская сторона.
Korrespondent
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