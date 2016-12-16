Суд арестовал десять земельных участков Улюкаева

Басманный суд Москвы подтвердил информацию об аресте имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 млн долларов.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы был наложен арест на 10 земельных участков и жилой дом Улюкаева в качестве обеспечительной меры. Все имущество находится в Смоленской области", – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что решение об аресте было вынесено 29 ноября.

Как следует из опубликованной декларации Алексея Улюкаева за прошлый год, тогда в собственности экс-чиновника было 12 земельных участков общей площадью 11 тысяч кв. метров, один жилой дом и одна дача. Еще пять участков, находящихся в Крыму, и жилой дом площадью 161 кв. метр указаны в декларации как собственность супруги Улюкаева.

Как сообщал Корреспондент.net, Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия, эти деньги чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую Роснефти приобрести государственный пакет акций компании Башнефть.

Позже СМИ сообщили, что в деле Улюкаева могут появиться новые фигуранты.

Сейчас Алексей Улюкаев находится под домашним арестом.