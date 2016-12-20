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Россия
20 декабря 16, 12:22
В Москве застрелен российский дипломат
Польшиков
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Тело чиновника обнаружили в его квартире.
В Москве нашли застреленным начальника одного из отделов министерства иностранных дел РФ. Как пишет со ссылкой на собственный источник РЕН ТВ, тело чиновника с огнестрельным ранением в голову нашли в его квартире.   
 
На месте ЧП обнаружены две гильзы от травматического пистолета, сам пистолет лежал под раковиной на кухне.
В квартире находилась жена погибшего. Полиция рассматривает две версии: убийство и суицид.  Позже стало известно, что застреленный – начальник отдела Латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков. В российском внешнеполитическом ведомстве эта информация пока не подтверждена.

Как сообщал Корреспондент.net, посла России в Турции убили в Анкаре в понедельник, 19 декабря, во время открытия выставки картин. 
Korrespondent
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