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23 декабря 16, 11:07
LIVE: Пресс-конференция Путина
Путин
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Сегодня, 23 декабря, Владимир Путин дает большую ежегодную пресс-конференцию.
Сегодня, 23 декабря, Владимир Путин дает большую ежегодную пресс-конференцию.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Онлайн-трансляцию выступления Путина смотрите на Корреспондент.net.

Отметим, в связи с недавним убийством посла России в Турции президент РФ перенес на 1 день позже запланированную на 22 декабря пресс-конференцию (поскольку в этот - похороны Андрея Карлова).

Выступление Путина начнется в полдень (11:00 по Киеву). Главными темами станут, помимо социальной сферы, модернизация вооруженных сил РФ и президентские выборы в США.

Нынешняя большая пресс-конференция - уже 12 по счету для Путина. Первая состоялась в 2001-м году.
 
Korrespondent
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